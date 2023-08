14enne sbalzata dalla giostra del luna park a Taranto, ricoverata in condizioni gravi: indagano i carabinieri

Paura e grande preoccupazione a Taranto, dove una ragazzina di 14 anni è stata sbalzata dalla giostra di un luna park allestito nella marina di Manduria, a San Pietro in Bevagna. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre, che ha subito chiamato i soccorsi. La giovanissima è ora ricoverata presso il reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata di Taranto. Sul caso indagano i carabinieri.

14enne grave dopo un incidente al luna park di Taranto

Come riporta ‘Repubblica’, l’episodio ha avuto luogo nella sera di mercoledì 16 agosto a San Pietro in Bevagna, nella marina di Manduria in provincia di Taranto.

La 14enne di origini ferraresi si trovava su una giostra denonimata Swing quando improvvisamentre sarebbe stata sbalzata fuori per poi rovinare sull’asfalto.

La minore ha urtato violentemente contro alcune strutture in metallo per poi precipitare al suolo battendo la testa e perdendo i sensi.

In quel momento era presente un medico fuori servizio che la ha subito praticato un massaggio cardiaco nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori.

I soccorsi

Come scrive ‘Quotidiano di Puglia’, sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 arrivate rispettivamente da Manduria e Avetrana insieme ad un altro mezzo con a bordo il medico.

I sanitari giunti sul posto hanno dapprima stabilizzato la 14enne per poi trasportarla in codice rosso su un’ambulanza con a bordo un medico e un infermiere presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Secondo le prime indiscrezioni, la piccola è ricoverata presso il reparto di neurochirurgia e ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma toracico e un trauma facciale.

‘Repubblica’ aggiunge che la prognosi resta riservata, ma la ragazzina sarebbe fuori pericolo.

Una prima ricostruzione e le indagini

Stando a una ricostruzione sommaria la ragazzina – che si trovava sulla giostra con il padre – sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo durante il giro più veloce.

Sul luogo della vicenda sono intervenuti i carabinieri di Manduria che hanno sequestrato la giostra Swing su disposizione del magistrato di turno e hanno effettuato tutti i rilievi utili per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Nel gennaio 2023 un fatto analogo ha avuto luogo a Frosinone, dove un 14enne era precipitato dal “polpo” del luna park del Parco Matusa.