14enne morto dopo aver mangiato la patatina più piccante al mondo: cos'è la One Chip Challenge sui social

Un quattordicenne del Massachusetts è morto dopo aver preso parte alla “One Chip Challenge”, una sfida divenuta di tendenza sui social media, che secondo la famiglia dell’adolescente ha contribuito alla sua morte improvvisa.

La morte di Harris Wolobah

Harris Wolobah, studente 14enne del secondo anno della Doherty Memorial High School di Worcester, capoluogo dell’omonima contea nello Stato del Massachusetts, sarebbe morto nella giornata di venerdì 1 settembre dopo aver partecipato alla “One Chip Challenge”.

Il giovane avrebbe preso parte alla sfida durante l’orario scolastico, avvertendo subito un mal di pancia a causa del quale si è recato presso l’infermeria scolastica, da dove hanno avvertito la famiglia, che è arrivata a scuola per riportare il ragazzo a casa.

Qui il ragazzo è sembrato riprendersi, ma la madre lo ha trovato svenuto mentre stava per andare all’allenamento di basket. Immediata la corsa in ospedale, dove però l’adolescente è stato dichiarato morto dai medici.

La “One Chip Challenge”

La “One Chip Challenge” è una sfida che da qualche tempo sta spopolando sui social. Consiste nel mangiare una patatina pubblicizzata come “la più piccante del mondo”, prodotta con due tra i peperoncini con il più alto numero di Scoville del pianeta.

La scala di Scoville è una scala di misura della piccantezza, con la quale è possibile quantificare il bruciore causato dalla capsaicina contenuta nei peperoncini. Per la patatina utilizzata nella sfida sono stati utilizzati il Carolina Reaper, attualmente il peperoncino con il più alto numero di unità di Scoville al mondo (1.641.183) e il Naga Viper, che occupa il terzo posto.

Partecipare alla “One Chip Challenge” vuol dire acquistare una confezione all’interno della quale è presente una bustina che contiene una singola patatina, un paio di guanti, necessari per poter maneggiare un alimento così piccante, e diversi bigliettini che contengono avvertenze, sconti e un biglietto che recita “Sono sopravvissuto”.

La denuncia dei genitori di Harris Wolobah

Se confermata la correlazione tra la morte del 14enne americano e la patatina piccante, quella di Harris Wolobah sarebbe la prima vittima accertata della “One Chip Challenge”, nonostante siano molti i partecipanti che in giro per il globo hanno dichiarato di essere ricorsi a cure mediche dopo aver mangiato la patatina.

La “One Chip Challenge” esiste da diversi anni ma adesso, dopo quanto accaduto e dopo la denuncia di Lois Wolobah, madre di Harris, alcuni presidi scolastici nella Bay Area della California hanno condiviso un avvertimento sulle patatine.

Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia di Harris per avere conferma delle cause del decesso, ma intanto il suo allenatore, i suoi amici e la sua famiglia stanno mettendo in guardia quante più persone possibili dalle sfide dei social media, specialmente da quelle per le quali è possibile acquistare i prodotti sugli shop online, senza particolari controlli.