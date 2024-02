14enne morto d'infarto in Spagna per colpa della "cocaina rosa" versata nella bibita a sua insaputa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ragazzo 14enne è morto in Spagna per aver ingerito una bibita nella quale, a sua insaputa, era stato versato un mix di sostanze stupefacenti chiamato “tusi”, ma noto anche come “cocaina rosa”. Il giovane è andato in coma ed è poi deceduto per arresto cardio-circolatorio.

Il 14enne morto in Spagna

Ha fatto scalpore la notizia, giunta dalla Spagna, di un giovane di 14 anni morto a causa di un infarto, dopo aver ingerito, a sua insaputa, una bevanda nella quale era stata versata una sostanza nota come “cocaina rosa”.

La vicenda è avvenuta intorno alle 11 di sera dello scorso venerdì 15 febbario a Getafe. Secondo le informazioni riportate dalle testate locali, il ragazzo e due amici avevano dato appuntamento ad altri giovani, conosciuti sui social, nei pressi della stazione della metropolitana di Los Espardales.

Fonte foto: iStock Agenti della Policia Nacional (in una immagine di archivio), che sta indagando sul decesso di un 14enne , morto dopo aver ingerito una bibita nella quale era stata versata della cocaina rosa

Sarebbero stati proprio i ragazzi sconosciuti a versare nella Red Bull del 14enne la sostanza nota anche come “tusi”. Nel giro di poco tempo il giovane è collassato, rendendo necessario l’intervento del soccorso medico.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi accorsi la Policia Nacional e il personale medico, che non è però riuscito a rianimare il giovane. Il 14enne è difatti caduto in coma, prima che un arresto cardio-circolatorio ne provocasse la morte.

I genitori del ragazzo hanno presentato una denuncia alla polizia, che ha aperto un’inchiesta, coordinata dalla procura dei minori. Per i giovani dileguatisi dopo quanto accaduto, si ipotizza il reato di omicidio.

Pare infatti che i ragazzi sconosciuti, dopo aver versato la sostanza nella bibita del 14enne, si siano allontanati in fretta dalla stazione della metropolitana, ma non prima di aver girato un video di quanto accaduto, pubblicato e poi rimosso da Instagram.

Che cos’è la cocaina rosa

La “tusi”, chiamata anche in gergo “cocaina rosa”, è un mix di sostanze stupefacenti venduto in forma di polvere rosa. La sua composizione precisa non è conosciuta, ed è questo uno dei motivi che rende la sostanza così pericolosa.

In linea di massima, questa droga può contenere un mix di MDMA, ketamina, benzodiazepine, catinoni, anfetamine, oppiodi, LSD o mescalina, a cui viene poi aggiunto un colorante rosa.

Questa sostanza, presenta anche in Italia e molto diffusa tra i giovani, è stata sintetizzata per la prima volta dal chimico Alexander Shulgin nel 1974, noto principalmente per i suoi esperimenti sull’MDMA. Può essere reperita anche a prezzi superiori ai 100 euro al grammo.