13enne sbalzato dalla giostra del luna park a Leporano vicino a Taranto: i soccorsi e il ricovero

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito nella tarda serata di sabato 3 agosto a causa di un incidente che si è verificato nel luna park allestito a Leporano, comune in provincia di Taranto, per la festa patronale di Sant’Emidio.

Taranto, Leporano: 13enne sbalzato dalla giostra

Secondo quanto ricostruito dalle testate locali, la vittima è stata sbalzata da una giostra in movimento. Dopo un volo di circa tre metri, è caduta pesantemente sul terreno.

La festa ha attirato a Leporano tantissime persone e il luna park era pieno di gente al momento del grave episodio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I soccorsi e il ricovero

Immediatamente si sono attivati i soccorsi e il ragazzo è stato condotto in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato ricoverato e dove si trova tuttora.

Sempre secondo quanto riportato dalle testate locali, il 13enne fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori 118, i carabinieri e la polizia locale. La giostra è stata chiusa.

Pochi giorni fa l’incidente al luna park di Gallipoli

Pochi giorni fa è avvenuto un altro incidente in Puglia in un luna park. Sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli, nella serata di domenica 21 luglio, c’è stato un cedimento di una parte della struttura di alcune giostre e sono rimasti feriti quattro ragazzini.

La titolare della giostra è poi stata denunciata per lesioni colpose. La denuncia è stato un atto dovuto per consentire lo svolgimento della perizia disposta dal magistrato inquirente, che sta lavorando per fare luce sulle modalità che hanno innescato l’incidente.

Alla luce di quanto avvenuto, il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva non ha concesso la sua autorizzazione al montaggio del luna park in occasione dei festeggiamenti di Santa Cristina, protettrice della città pugliese.

Il diniego dato dal primo cittadino di Gallipoli ai giostrai è stato motivato dal fatto che gli stessi non avrebbero prodotto la prevista documentazione relativa all’omologazione degli impianti e, quindi, all’idoneità all’esercizio.