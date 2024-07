12enne ustionato a Surbo vicino a Lecce, ferite sul torace: forse un gioco con l'alcol tra amici, è gravissimo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzino di 12 anni, residente a Surbo, alle porte di Lecce, è rimasto ustionato sul 60% del corpo nel tentativo di togliere della colla dal torace utilizzando una sostanza a base di alcol. La ricostruzione dei fatti è al vaglio dei carabinieri. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, inclusa quella di un gioco.

Come sta il 12enne di Surbo rimasto ustionato

Il dodicenne, come riportato da La Repubblica, è ricoverato in rianimazione presso il Policlinico di Bari. La prognosi è riservata.

Dopo che la madre ha allertato i soccorsi, il ragazzino è stato immediatamente trasferito presso il Dea di Lecce ma la gravità delle ustioni, di primo e secondo grado su tutto il corpo, in particolare sul torace, hanno suggerito ai medici di disporre il trasferimento al Policlinico di Bari, dal momento che anche l’ospedale Centro grandi ustionati di Brindisi non aveva posti letto disponibili. Anche la mamma del 12enne ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici: la donna era in forte stato di choc.

Il ragazzo di 12 anni rimasto ustionato sul 60% del corpo è residente a Surbo, un comune alle porte di Lecce, in Puglia. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì.

Cosa è successo a Surbo, vicino Lecce

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio. Fino a pochi minuti prima, il dodicenne aveva giocato con i suoi amici. Poi, stando alla ricostruzione dei fatti riferita da La Repubblica, si sarebbe sporcato di colla e avrebbe fatto rientro a casa.

La ricostruzione di quanto accaduto all’interno dell’abitazione è al vaglio dei carabinieri. In base alle testimonianze acquisite fino a questo momento, il ragazzino avrebbe imbevuto una sostanza alcolica su un asciugamano per tentare di rimuovere la colla dal corpo. Sarebbe però partita una fiammata che lo avrebbe travolto in pieno petto.

La mamma del ragazzino, sotto choc per quanto avvenuto, non ha saputo fornire una ricostruzione lucida su quanto capitato al figlio.

L’ipotesi del gioco

Dal momento che la ricostruzione dei fatti, per adesso, non è ancora del tutto chiara, sono al vaglio degli investigatori tutte le ipotesi, compresa quella di un gioco finito male.